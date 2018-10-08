НБУ выдал «дочке» lifecell лицензию на перевод денег

Национальный банк Украины (НБУ) 4 октября 2018 года выдал ООО «Пейселл», дочерней компании оператора мобильной связи lifecell, лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета, сообщается на сайте НБУ о внесении сведений в соответствующий реестр.
«Новые финансовые возможности, внедрение которых запланировано на конец текущего года, будут работать в качестве полноценного мобильного кошелька как для абонентов предоплаченной мобильной связи компании lifecell, так и для абонентов других операторов мобильной связи», — отметили в пресс-службе мобильного оператора.
Ранее lifecell анонсировал запуск финансовых услуг в конце 2018 года.
Как сообщалось, lifecell зарегистрировал дочернюю финкомпанию ООО «Пэйселл» в 2017 году.
ООО «лайфселл» (lifecell) — третий по числу абонентов мобильный оператор в Украине. По итогам 2017 года получил 503,6 млн грн чистого убытка по сравнению с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.
Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО «лайфселл».
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