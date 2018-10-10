Покончил с собой экс-помощник главы Goldman Sachs, воровавший вино у своего босса

Николас ДеМейер, экс-помощник генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, покончил с собой в день, когда он, как предполагалось, должен был признать себя виновным в краже вина на более чем $1,2 млн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По материалам суда, ДеМейер, заведовавший поставками вина для своего начальника, украл у него более сотни бутылок с 2014 по 2016 год. Обвинение доказывало, что украденное вино, предназначенное для апартаментов главы банка, продавалось дилеру в Северной Каролине экс-помощником Соломона. Для этого ДеМейер пользовался псевдонимом Марк Миллер (винодел, умерший в 2008 году).
В числе украденных были семь бутылок бургундского Domaine de la Romanée-Conti, за $133,6 тыс., которое, по выражению прокурора, является «одним из самых лучших и дорогих в мире». В день самоубийства ДеМейер должен был предстать перед судом и признать свою вину.
Пропажу вина установил сам Соломон в 2016 году по итогам личной проверки и выставил своему помощнику, занимавшему свой пост с 2008 года, претензии. Тот согласился оплатить нанесенный ущерб, однако вместо этого сбежал. Следующие 14 месяцев ДеМейер провел за пределами США, побывав в Риме, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресе. По возвращении на американскую территорию в январе 2018 года 41-летнего топ-менеджера арестовали по обвинению в краже и мошенничестве.
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