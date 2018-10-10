Бойцы ВСУ заняли село и продвинулись на 1,2 км в «серой» зоне

Объединенные силы провели зачистку от боевиков одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в «серой» зоне. Об этом сообщает 10 октября пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Военные отмечают, что село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым, но оккупанты, несмотря Минские соглашения, заходили в село и грабили дома.
«После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии», — сообщают военные.
«Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке „серой“ зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны», — говорится в сообщении.
Штаб ООС также обнародовал видео со «следами пребывания оккупационных войск» в зачищенном населенном пункте.
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