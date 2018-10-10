Украина подозревает Поклонскую в военных преступлениях

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга заявил, что бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская подозревается в совершении военных преступлений против Киева. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Статус подозреваемой получила Наталья Поклонская, в отношении которой утром было составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что, пребывая в должности так называемого «прокурора» Республики Крым, она допустила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами», — сказал он.

Глава надзорного ведомства уточнил, что помимо нарушения статьи о госизмене ей вменяют ч. 2 ст. 438 УК Украины за то, что она содействовала запрету деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, а также занималась преследованием украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, что еще в 2016 году Украина возбудили в отношении Поклонской уголовное дело по ст. 111 Украины о госизмене. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Поклонская оспорила обвинения против себя и в мае этого года подала жалобы в ЕСПЧ якобы за нарушение ее права на справедливое судебное разбирательство.