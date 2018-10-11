Красный Крест повез в ОРДЛО почти 240 тонн гуманитарного груза

Гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста на 12 грузовых автомобилях (239,5 тонн) направился на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ «Новотроицкое» (Волновахский р-н), сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Через КПВВ „Новотроицкое“ на ВОТУ последовало 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 239,5 тонн», — сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой Госпогранслужбы в четверг утром.