Синод РПЦ даст официальную оценку решению Фанара 15 октября

Константинопольским Патриархатом «совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя». Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда на своем официальном канале Telegram вечером 11 октября.

Также он сообщил, что «Священный Синод Русской Православной Церкви на ближайшем заседании 15 октября в Минске даст свою официальную оценку этого деяния».

Как сообщалось, Синод Константинопольского Патриархата сегодня постановил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно. Также Константинопольский патриархат «снял анафему» с главы УПЦ КП Филарета и главы УАПЦ Макария и заявил, что продолажет процесс предоставления автокефалии.