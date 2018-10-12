На арсенале в Черниговской области продолжаются взрывы

Интенсивность взрывов боеприпасов на военном арсенале в Черниговской области, где 9 октября произошел сильный пожар, составляет до трех взрывов в час. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7:00, интенсивность взрывов боеприпасов составляет до трех взрывов в час. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано», — отметили в ведомстве.
По его данным, два пожарных самолета Ан-32П ДСНС совершили 46 сбросов воды (368 тонн) для тушения пожара. «Ликвидировано четыре пожара лесного настила вблизи села Августовка и прилегающей территории арсенала на общей площади 3,1 га», — добавили в ГСЧС.
Пресс-служба сообщила также о том, что пиротехнические подразделения очистили от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в пределах 16-километровой зоны, 29 км трасс линий электропередач, 7 км трасс газопроводов, а также территорию трех газораспределительных станций, почти 1,7 тысяч домохозяйств.
В течение минувших суток ГСЧС отреагировало на 53 заявки от местного населения о взрывоопасных предметах, всего с начала работ отработано 144 заявки, изъято 576 взрывоопасных предметов в 10 населенных пунктах. На месте организовано дежурство 12 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала.
Напомним, что в ночь на вторник на арсенале в районе города Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. В качестве основной версии следствие рассматривает диверсию.
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