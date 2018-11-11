Полторак рассказал, кого наказали за взрывы на арсеналах

Более 75 военнослужащих привлечены к ответственности из-за взрывов на складах боеприпасов за последние три года, заявляет министр обороны Степан Полторак.

«После тех событий, которые происходили у нас, начиная со Сватово, мы много чего изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 людей к ответственности, в частности — более 20 генералов», — рассказал Полторак в интервью «5 каналу».

В то же время, по его словам, после увольнений и расследований в настоящее время вдобавок к недостатку средств для охраны режимных объектов появилась и проблема нехватки кадров, которые бы согласились взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

«Это привело к другой проблеме — сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. При современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», — добавил министр.

По словам министра, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должно было быть закрыто из-за проблем с финансированием, а восстановление их всех — «это безумные деньги».

Напомним, что с 9 по 25 октября продолжался пожар и взрывы на территории складов 6-го арсенала Министерства обороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района. Из-за ЧП было эвакуировано население из 38 населенных пунктов, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

За последние 15 лет пожар на 6-ом арсенале под Ичней Черниговской области — это, как минимум, десятый случай подобных ЧП в Украине.