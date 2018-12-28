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Минобороны привлекло к ответственности более 100 военных из-за пожара на арсеналах

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Минобороны привлекло к ответственности более 100 военных из-за пожара на арсеналах

Более 100 военных, в том числе генералы и офицеры были привлечены к ответственности по делу о взрывах на складах боеприпасов в Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью телеканалу ZIK, выложенном в пятницу на сайте ведомства.

«По каждому случаю мной принималось решение в рамках моих полномочий, назначалось расследование, потом подавался указ по наказанию людей и проведению специальных мероприятий. Но, к сожалению, этого недостаточно. Наказано более 100 человек по всем случаям. Это и генералы, и офицеры», — сказал он.

Ранее Полторак сообщал, что из-за взрывов на арсеналах наказаны более 75 человек, в том числе более 20 генералов.

Напомним, что за последние четыре года в Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах. В октябре 2015 года загорелись склады в городе Сватово Луганской области. По данным областной военно-гражданской администрации, на арсенале находилось около 3,5 тыс. различных боеприпасов. В результате инцидента четыре человека погибли.

В марте 2017 года в Балаклее Харьковской области в результате пожара было уничтожено около 70% боеприпасов. В Минобороны причиной происшествия тогда назвали диверсию. 3 мая 2018 года этот склад вновь загорелся, пожар возник на территории технической площадки, где проводилось очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после пожара 2017 года.

В сентябре минувшего года пожар произошел также на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области, по данным Генштаба ВСУ, на складах, где хранилось около 83 тыс. т боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», уничтожено до трети запасов.

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9 октября 2018 года взрывы и пожар произошли на 6-м арсенале командования сил поддержки ВСУ в городе Ичне Черниговской области. По данным местной администрации области, 63 человека обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения.

Степан Полторак, арсенал
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Пятница, 28 декабря 2018
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