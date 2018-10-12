В Германии загорелся поезд - эвакуировали более 500 пассажиров

В Германии загорелся высокоскоростной поезд ICE, следовавший из Кельна в Мюнхен, все пассажиры эвакуированы. Об этом говорится в сообщении железнодорожного оператора Deutsche Bahn.
В поезде находились 510 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате ЧП сгорели два вагона. После пожара высокоскоростную дорогу между Кельном и Франкфуртом перекрыли. Уточняется, что в связи с этим поезда будут двигаться по объездной дороге, и время поездки увеличится примерно на 80 минут. Причины пожара выясняются.
Как пишут местные СМИ, запах дыма почувствовал полицейский, путешествовавший поездом. Он активировал пожарную систему, благодаря чему удалось избежать жертв. По данным издания, пять человек получили легкие травмы.
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