На арсенале в Черниговской области прекратились взрывы

По состоянию на 10:00 13 октября на территории 6 арсенала Минобороны вблизи Ични не наблюдается детонация боеприпасов. Об этом сообщает в субботу Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В течение последнего часа на территории арсенала хранения боеприпасов детонация боеприпасов не наблюдается", - говорится в сообщении.

ГСЧС отмечает, что в течение дня 12 октября самолетами Ан-32П и вертолетом Ми-8 ГСЧС продолжалось тушение отдельных очагов пожара.

Также пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу. За день отработано 37 сообщений населения о обнаружения боеприпасов.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Напомним, что взрывы на 6-м арсенале Минобороны начались под утро 9 октября. В течение суток с 16-киломтеровои зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.

Силовые ведомства подозревают диверсию.