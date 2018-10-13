Папа Франциск лишил сана еще двух епископов-педофилов

Папа Римский Франциск лишил духовного сана двух чилийских епископов, которые ранее были обвинены в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщила в субботу служба печати Святого престола.

Понтифик применил в отношении бывшего архиепископа Ла-Серены Франсиско Хосе Кокса и бывшего епископа Икике Марко Антонио Орденьеса положения особого рескрипта (motu proprio) Sacramentorum Sanctitatis Tutela вследствие «очевидных фактов домогательств к несовершеннолетним».

«Решение, принятое папой Римским в четверг 11 октября 2018 года, не допускает апелляцию», — подчеркивается в сообщении службы печати. Ватиканская Конгрегация доктрины веры уже довела до обоих высокопоставленных прелатов папское решение.

В конце сентября глава Римско-католической церкви лишил духовного сана влиятельного чилийского священника Фернандо Карадиму, который ранее был признан виновным в педофилии.

Чрезвычайные шаги, предпринимаемые ныне папой Римским, связаны с громким скандалом, который разразился в католической церкви Чили в связи с обвинениями против почти 80 местных священников в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

В январе в ходе апостольского визита в Чили Франциск стал объектом жесткой критики именно из-за скандала вокруг священников-педофилов и их высокопоставленных покровителей. Во время этой поездки понтифик открыто заступился за епископа Осорно Хуана Барроса, который долгое время покрывал преступные действия преподобного Карадимы. Тогда папа назвал обвинения в адрес этого епископа «клеветой» и призвал предоставить ему доказательства нечистоплотности прелата. Такая позиция Франциска вызвала открытое неприятие со стороны многих чилийских верующих.

Только после этого в конце января папа Франциск поручил двум своим доверенным прелатам разобраться во всех обстоятельствах чилийского скандала. Изучив собранные ими материалы, понтифик заявил, что испытал «боль и стыд». 8 апреля Франциск принял решение вызвать в Ватикан всех епископов Чили, чтобы откровенно обсудить с ними результаты специального расследования. При этом он признал собственные «серьезные ошибки в оценке и восприятии ситуации, прежде всего, из-за отсутствия достоверной и взвешенной информации» по данному делу.

В мае папа Франциск встретился в Ватикане с жертвами чилийских священнослужителей-педофилов, а затем принял всех 34 епископов Чили, которые после этого сразу же подали ему прошения об отставке. В июне понтифик принял отставку троих епископов Чили, в числе которых был и Баррос.