Патриарх Кирилл надеется сохранить единство православия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассчитывает, что православной церкви удастся преодолеть кризис и сохранит свое единство.
«Я надеюсь, что Православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранит свое единство», — сказал он журналистам в субботу в Минске.
По его словам, на заседании священного синода Русской православной церкви, которое впервые пройдет в Минске в понедельник, «предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе и отреагировать на то, что сегодня происходит в семье православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается в Украине».
Напомним, что в минувший четверг Константинопольский синод снял анафему с глав УПЦ КП и УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал передачу этой митрополии Москве.
Сегодня пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что ответ Синода Русской Православной церкви по решениям Константинопольского патриархата относительно Украины будет адекватным и жестким.
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