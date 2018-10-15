На вокзале в Кельне захвачен заложник

Немецкая полиция просит избегать района, где расположен главный железнодорожный вокзал города Кельн. По ее данным, там в понедельник произошел захват заложника.

«В районе площади Бреслауэр плац (площадь перед вокзалом — Ред.) произошел захват заложника. Полиция находится на месте и проясняет ситуацию», — сообщили правоохранительные органы в Twitter. «Пожалуйста, избегайте [этого] района», — предупредили в полиции.

Стражи порядка оцепили район вокзала и по громкоговорителю просят людей покинуть территорию. По данным СМИ, инцидент произошел в аптеке, расположенной в здании вокзала. Есть сведения о том, что один человек получил ранения.

В то же время газета Kölner Stadt Anzeiger сообщила о том, что прозвучало несколько выстрелов. Полиция пока не подтверждает эти данные.

ЧП привело к отменам и задержкам в движении поездов.