На вокзале в Кельне захвачен заложник

Немецкая полиция просит избегать района, где расположен главный железнодорожный вокзал города Кельн. По ее данным, там в понедельник произошел захват заложника.
«В районе площади Бреслауэр плац (площадь перед вокзалом — Ред.) произошел захват заложника. Полиция находится на месте и проясняет ситуацию», — сообщили правоохранительные органы в Twitter. «Пожалуйста, избегайте [этого] района», — предупредили в полиции.
Стражи порядка оцепили район вокзала и по громкоговорителю просят людей покинуть территорию. По данным СМИ, инцидент произошел в аптеке, расположенной в здании вокзала. Есть сведения о том, что один человек получил ранения.
В то же время газета Kölner Stadt Anzeiger сообщила о том, что прозвучало несколько выстрелов. Полиция пока не подтверждает эти данные.
ЧП привело к отменам и задержкам в движении поездов.
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