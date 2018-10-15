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РПЦ разрывает отношения с Константинополем

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РПЦ разрывает отношения с Константинополем

Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. Об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион об итогах заседания Синода Русской православной церкви в Минске.

«На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решение не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — заявил митрополит Иларион журналистам.

Тажке было принято решение «Просить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла информировать Собратьев-Предстоятелей Поместных Православных Церквей о позиции Русской Православной Церкви в связи с угрозой разрушения единства мирового Православия и призвать их к совместному поиску путей выхода из создавшейся тяжелой ситуации».

Напомним, что Константинопольский патриархат ранее принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви в Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве.

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На заседании Синода 9-11 октября Константинопольский патриархат «подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата». Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной православной церкви.

В РПЦ тогда назвали решения Синода легализацией раскола православной церкви в Украине.

Константинопольский патриархат, РПЦ, Томос
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