Терещенко продал свой бизнес

Мишель Терещенко, который подал в отставку с поста городского главы Глухова и заявил о намерении баллотироваться в президенты, продал свой бизнес по выращиванию льна и конопли.

«Это уже не мой бизнес», — заявил он в интервью АгроИнсайдеру (iAgro).

«Три недели назад я продал свой бизнес бельгийской компании. То есть он — уже не мой», — пояснил Мишель Терещенко.

Он не уточнил название компании-покупателя. По данным iAgro, речь идет о бельгийской компании-партнере, с которым Терещенко начинал лёнарский бизнес в Украине.

По мнению Терещенко, политику и бизнес «невозможно связать».