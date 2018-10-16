Терещенко продал свой бизнес

Мишель Терещенко, который подал в отставку с поста городского главы Глухова и заявил о намерении баллотироваться в президенты, продал свой бизнес по выращиванию льна и конопли.
«Это уже не мой бизнес», — заявил он в интервью АгроИнсайдеру (iAgro).
«Три недели назад я продал свой бизнес бельгийской компании. То есть он — уже не мой», — пояснил Мишель Терещенко.
Он не уточнил название компании-покупателя. По данным iAgro, речь идет о бельгийской компании-партнере, с которым Терещенко начинал лёнарский бизнес в Украине.
По мнению Терещенко, политику и бизнес «невозможно связать».
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