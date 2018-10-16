Внутренние инвестиции: Чем заменить «спасителей из-за границы»

Украине следует задействовать внутренние инвестиции вместо того, чтобы ждать иностранных инвесторов. Об этом говорится в материале «ДС» «Сам себе инвестор. Как Украине развиваться без внешних вливаний».

Иностранных инвесторов многие воспринимают как спасителей экономики Украины. Однако при этом забывается, что инвесторы будут выводить прибыль, полученную в результате капиталовложений. К тому же крупные инвесторы опасаются вкладывать деньги в страну, в которой идет вооруженный конфликт, нестабильна экономическая и политическая ситуация, не защищены на должном уровне права собственников, а значительная доля национальной экономики находится в тени.

Если же активнее задействовать внутренних инвесторов, делать ставки на их проекты и помогать их развивать, все средства останутся внутри страны и будут работать на ее экономику.

Экономисты выделяют три типа внутренних инвестиций: государственные, за счет накоплений граждан и инвестиции крупного бизнеса. Первый вариант — вложиться в экономику самому государству, поддержать предприятия за счет бюджета — выглядит очень простым и привлекательным. Но на практике это срабатывает редко, что хорошо видно на примере Беларуси, которой пришлось продать «Газпрому» свою газотранспортную систему — компанию «Белтрансгаз» — чтобы удержать экономику на плаву.

Что касается инвестиций из сбережений населения, то при более-менее стабильной экономике часть средств расходуется на потребление, а оставшиеся деньги люди могут инвестировать. Однако для мобилизации сбережений физлиц в экономику нужно два важных условия: доверие людей к банкам и развитый фондовый рынок — то есть обилие инструментов (акций, облигаций и т. д.), в которые могут вкладываться мелкие частные инвесторы. Но в Украине пока не реализовано ни одно из этих двух условий.

Остается третий вариант — капиталовложения успешных предприятий. Это этап развития, через который во второй половине ХХ в. прошли все ныне успешные страны Европы.

В сегодняшней Украине, несмотря на затянувшийся экономический и политический кризис, достаточно случаев, когда крупные компании за счет собственных средств реализуют инвестиционные проекты — прежде всего в промышленности. Утратив значительную часть своих активов в результате военной агрессии на востоке страны, компании инвестируют в модернизацию и расширение производства, активно завоевывают внешние рынки.

Например, компания «Авангард» Олега Бахматюка планирует вернуть себе второе место в списке крупнейших мировых производителей яиц.

«В течение последних четырех лет мы вложили более $2,2 млрд в сельскохозяйственные активы в Украине. Мы работаем над тем, чтобы компания „Авангард“ вернула свои позиции второго по величине производителя куриных яиц в мире. Мы утратили позиции не только из-за политических событий 2013-2014 годов, но и из-за потери внутреннего рынка в восточных областях Украины», — говорит Олег Бахматюк.

В его компании внутренние инвестиции поддерживают весь производственный цикл: от комбикормовых заводов, инкубаторов, фабрик для подращивания молодняка и содержания кур-несушек, а также двух птицекомплексов полного цикла, до складов длительного хранения продукции, завода по переработке яиц и биогазового завода.

Стоит также отметить, что практика последнего десятилетия, прошедшего после мирового финансового кризиса, показала: иностранные инвестиции могут легко уйти вместе с изменением финансового климата. Но если в стране созданы нормальные условия для реализации крупных проектов отечественных компаний, то ее внутренний рынок будет развиваться вне зависимости от мировой конъюнктуры.