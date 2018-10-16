Россияне рассказали о меню Сенцова в колонии

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов в процессе восстановления после длившейся с середины мая голодовки питается по специальной диете и даже принимает водные гигиенические процедуры. Об этом российскому ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

«Например, сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, включая йогурты, паровые мясные шарики. На обед — суп с картошкой и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе — картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин — рыбное суфле с припущенным диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник — стакан кефира», — сказал Максименко.

По словам замдиректора ФСИН, Сенцов практически восстановил свой вес, который у него был до голодовки.

«Слухи о его [Сенцова] госпитализации не соответствуют действительности. Его состояние мы оцениваем как стабильное и хорошее, я бы даже сказал, как удовлетворительное», — сообщил замдиректора ФСИН, курирующий вопросы медицины.

«Процесс его восстановления опережает все графики, которые установили врачи. На сегодняшнее утро его вес составил 80,2 кг, то есть он практически восстановил тот вес, с которого начал голодовку», — заметил Максименко.

Кроме питания Сенцов продолжает получать медикаментозную поддержку. «Все органы работают хорошо и врачи довольны тем, как идет процесс восстановления. Он остается под контролем врачей, они считают, что голодовка была прекращена более чем вовремя, это позволило избежать возможных необратимых процессов», — добавил замглавы ФСИН.

Напомним, что сестра Сенцова Наталья Каплан сегодня заявила, что состояние здоровья украинского политзаключенного тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего.

«Он вышел (из голодовки) с очень подорванным здоровьем, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы», — рассказала она на брифинге во вторник в Киеве.

Она добавила: «Выход из голодовки — достаточно серьезная процедура, сейчас никто не может сказать, выживет ли Олег».