Страховая компания Порошенко и его друзей получила очередной контракт от «Укроборонсервиса»

В сентябре государственное предприятие «Укроборонсервис» заключило годовое соглашение на услуги страхования 15 авто со страховой компанией «Країна» на сумму 374,7 тысячи гривен. Об этом сообщил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, со ссылкой на отчет о заключении сделки.

«Менеджмент „Укроборонсервиса“ выбрал страховую компанию без конкурса в системе Prozorro по своему усмотрению», — уточнил Каневский.

Всего в системе Prozorro содержится несколько контрактов между «Країной» и «Укроборонсервисом» на сумму более 1,1 млн гривен.

Акционерами «СК «Країна» являются инвестиционные фонды «Прайм ессетс менеджмент» президента Петра Порошенко (49,9%), «ВИК» первого заместителя главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко (23,9%) и «СОВА» первого заместителя секретаря СНБОУ Олега Гладковского (9,7%).