В Крыму заявили, что студент не мог в одиночку организовать бойню в Керчи

Следствие устанавливает возможных сообщников студента, устроившего взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи, так как он, скорее всего, не мог организовать это в одиночку, сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов.
«Задача следствия — установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», — сказал Аксенов журналистам в четверг в Керчи.
Напомним, что 17 октября учащийся колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего совершил суицид. Жертвами трагедии стали 20 человек, включая студента, устроившего взрыв и стрельбу. Ранены свыше 40 человек.
В Крыму объявлен трехдневный траур.
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