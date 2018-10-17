Причина взрыва в Керчи – сработавшее взрывное устройство

В колледже в Керчи было взорвано взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета.

По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня. НАК также сообщает, что по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены.

На место прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория у колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы.