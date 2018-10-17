Теракт в колледже в Керчи совершил его ученик. Он застрелился

Подозреваемый в совершении теракта в колледже в Керчи покончил с собой, им оказался учащийся этого заведения. Об этом в среду заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сказал Аксенов.

По его данным, количество погибших в настоящее время составляет 18 человек.

Позже следственный комитет РФ заявил, что установил личность молодого человека, который расстрелял людей в Керченском политехническом колледже. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«Была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков», — говорится в сообщении СКР.