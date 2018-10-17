США выходят из Всемирного почтового союза

Соединенные Штаты начинают процесс выхода из Всемирного почтового союза (ВПС) в связи с заниженными сборами для небольших посылок из Китая и других стран. Об этом сообщил в среду представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.

По его словам, введенные в рамках ВПС заниженные сборы для посылок из-за рубежа наносят серьезный ущерб почтовой инфраструктуре США. Так, стоимость отправки посылки из Пекина в Нью-Йорк значительно дешевле, чем из Нью-Йорка в Сан-Франциско, отметили в администрации. Кроме того, представители исполнительной власти Соединенных Штатов связали свое решение с тем, что из Китая в США в посылках нередко приходят наркотики.

Процесс выхода из ВПС будет завершен в течение полугода.