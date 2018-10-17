В керченском колледже нашли еще одно взрывное устройство

В личных вещах причастного к взрыву в колледже в Керчи нашли второе взрывное устройство, сообщил российским СМИ представитель оперативного штаба.

Сообщается, что бомбу обнаружили в здании учебного заведения и обезвредили накладным зарядом.

Ранее в керченском колледже студент устроил массовое убийство. По разным данным, погибли до 19 человек. Также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших.

Власти РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

«Глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор нападения на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.