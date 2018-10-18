Депутаты Рады почтили память погибших в Керчи

Депутаты Верховной рады Украины почтили минутой молчания память погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже.

«Выражаю соболезнования родным и близким невинных жертв. Коллеги, почтим память погибших детей», — сказал спикер Рады Андрей Парубий, открывая заседание в четверг.

Напомним, что в среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

В РФ было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.