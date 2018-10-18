Рада отдала Андреевскую церковь в пользование Константинополю

Верховная Рада передала Андреевскую церковь в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов. Соответствующий проект закона № 9208, внесенный президентом 17 октября, поддержали за основу и в целом 18 октября 237 депутатов.
Лидер «Радикальной фракции» Олег Ляшко и один из лидеров «Оппозиционного блока» Юрий Бойка заявили, что Петр Порошенко использует вопросы религии для предвыборной агитации. Бойко даже заявил, что за это рассчитываются государственным имуществом.
Но глава Верховной Рады Андрей Парубий опроверг это.
Во время голосования оппоненты закона кричали «У нас есть замечания» и «Есть неличное голосование». Но спикер призвал: «Голосуем ... Черти пусть бесятся, а украинские силы голосуют за».
Сначала проголосовали лишь 216 депутатов, но после возвращения законопроект поддержали достаточное количество голосов.
В документе сказано, что Андреевскую церковь передают в пользование Вселенского патриархата для восстановления связей с Константинопольской Церковью-матерью, устранения негативных последствий вмешательства России в жизнь украинского православия и «противостояние угрозам национальной безопасности, вызванным таким вмешательством».
Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что передача Андреевской церкви в пользование Константинопольскому патриархату для работы его представительства приближает получение Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.
«Украина возвращается к активному общению с мировым Православием. Представительство Вселенской Патриархии, которая является Церковью-матерью, будет способствовать укреплению таких связей и поддержки Украины во время возникновения независимой Поместной православной церкви», — написал Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук.
«Сегодня мы еще на шаг приблизились к цели — получению Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Спасибо Верховной Раде, которая поддержала соответствующий мой законопроект», — написал глава государства.
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