Госдума РФ приняла заявление с претензиями к Украине

Депутаты Госдумы РФ приняли заявление «Об обострении ситуации на Украине», сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
В заявлении, в частности, упоминаются обстрелы в Донбассе и гибель лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. По утверждению российских депутатов, несмотря на то, что следствие по делу не завершено, власти Украины несут ответственность за смерть Захарченко и других жителей Донбасса, о чем, якобы, свидетельствуют реакция Киева на случившееся и «последующие провокационные действия».
В заявлении также упоминается вмешательство украинских властей в церковно-религиозные вопросы, что провоцирует «раскол и конфликт между православными верующими». Кроме того, в документе говорится о прекращении договора о дружбе и партнерстве с Россией, запрете русского языка в ряде регионов.
Согласно заявлению, США и другие страны НАТО толкают Украину к агрессивным действиям против своего народа путем передачи Украине оружия и поощрения ее антироссийской политики.
«Украинские власти форсируют разрыв всех видов связей между нашими странами и народами, превращают Украину в плацдарм борьбы с Россией, русскими и русскоязычными», — подчеркивается в заявлении.
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