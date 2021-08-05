В Госдуме призвали украинцев уезжать из Украины в ЕС или ждать Россию

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой призвал граждан Украины, желающих жить в Европе, уезжать с территории страны и «искать себе место в ЕС», потому что будущее Украины без России якобы невозможно. Об этом он заявил в своем телеграм-канале в четверг, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал большой ошибкой оставаться на Донбассе гражданам, которые считают себя русскими.

«Мне кажется, что те, кто живет на Украине, боготворит Европу и хочет, чтобы эта страна вошла в ЕС и в НАТО, должны точно понять: с Украиной этого никогда не произойдет. И большая ошибка им оставаться жить на Украине, если они так хотят в Европу», — заявил Толстой.

По его словам, Украина в нынешнем, «оккупированном, в отрезанном от России» виде не имеет никаких перспектив.

«Если человек любит Европу, считает, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это оккупированная часть Австро-Венгрии, или хочет просто пополнить миллионную армию украинских „европейцев“, работающих прислугой и сиделками на Западе, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в ЕС. Это правильно. Потому что без России на этой территории цивилизации не будет», — считает вице-спикер Госдумы РФ.

Толстой также призвал тех, кто считает, что «Украина — это часть русской цивилизации, а Киев — мать городов русских», держаться. «Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», — добавил Толстой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой оставаться на Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, поскольку «это никогда не будет русской территорией». С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу «Дом», фрагмент которого опубликован в четверг на сайте телеканала. Зеленский также обратился к украинцам на Донбассе и выразил уверенность, что регион вернется в состав Украины.