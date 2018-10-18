За незаконный въезд в Украину россиян теперь будут сажать

Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс об уголовной ответственности для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение государственной границы Украины. За законопроект № 7017 проголосовало 243 народных депутатов, сообщает УП.

Документ устанавливает уголовную ответственность за незаконное пересечение, совершенное с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территории Украины или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины.

Или в случаях пересечения границы в пунктах пропуска без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения.

Подследственность по расследованию таких преступлений определена за Службой безопасности Украины.

Незаконное пересечение границы будет караться лишением свободы на срок до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — на срок от пяти до восьми лет.