Через час после легализации марихуаны в Канаде задержали накуренного водителя

17 октября в Канаде вступил в силу закон, согласно которому совершеннолетние граждане страны имеют право хранить, выращивать и употреблять марихуану в рекреационных целях. Уже через час после легализации легкого наркотика в городе Виннипег был арестован накуренный водитель, сообщает Esquire.

Местная полиция написала о случившемся в своем Твиттер. Стражи порядка напомнили, что употребление марихуаны в Канаде отныне легально, однако садиться за руль, находясь под воздействием наркотика, все еще запрещено.

So ... this happened early this morning: A Consume Cannabis in a Motor Vehicle ticket was issued. Just like alcohol, consuming cannabis is legal — and like alcohol, consuming it in your vehicle is **not**. #KnowYourRole pic.twitter.com/RR9AUBv4RN