Европа одобрила покупку Microsoft компании GitHub

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению сетевого сервиса GitHub корпорацией Microsoft. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЕК.

«Комиссия заключила, что здоровая конкуренция сохранится, а у Microsoft не будет стимула подрывать открытый характер платформы GitHub», — говорится в сообщении.

Microsoft объявила о достигнутой договоренности по приобретению GitHub за $7,5 млрд в июне. Согласно условиям транзакции, корпорация заплатит за сервис своими акциями на эту сумму. По словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, сделка создаст более благоприятные условия для работы создателей программного обеспечения, а также для развития инноваций.

GitHub — крупнейший сетевой сервис для хранения, размещения и совместной разработки проектов в сфере информационных технологий.