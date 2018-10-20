В Польше поймали рекордного стокилограммового сома

Сома рекордного размера выловил житель польского города Тыхы Шимон Нововейский.

Рыбак разместил в социальных сетях фотографии своего трофея, пояснив, что сом весит более 100 килограмм и имеет 260 сантиметров в длину. Он рассказал, что довольно долго боролся с сомом при помощи профессионального рыбацкого снаряжения.

Это самый большой сом, выловленный в Польше когда-либо. Он обитал в Рыбницком заливе на юге страны.

Удачливый рыбак предполагает, что росту рыбы способствует теплая вода от близлежащей электростанции.