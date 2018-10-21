В США разыграют рекордный в истории джекпот в размере $1,6 млрд

Джекпот одной из самых популярных американских лотерей Mega Millions достиг $1,6 млрд, что является "новым мировым рекордом". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на ее официальном сайте.

По итогам розыгрыша в пятницу было 15 билетов, которые дают право на получение денежных призов в размере от $1 млн до $2 млн. При этом никто не сорвал джекпот, составлявший в этот день $900 млн.

При следующем розыгрыше, который состоится 23 октября, на кону будет джекпот в размере $1,6 млрд. Шансы на то, чтобы выиграть главный приз, составляют при покупке билета примерно один на 303 млн.

В последний раз главный приз Mega Million выигрывали 24 июля. Билет, дающий право на получение джекпота в размере $543 млн, купили 11 сотрудников калифорнийской фирмы, они разделили эту сумму между собой. Ранее в текущем году в данную лотерею выигрывали джекпоты в размере $451 млн в январе, $533 млн в марте, а также $142 млн в мае.

До этого рекордный в истории США джекпот в размере примерно $1,59 млрд был разыгран в другой популярной лотерее под названием Powerball в январе 2016 года. Тогда приз был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Они были проданы в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.

Прежде крупнейший джекпот в истории Mega Millions достигал $656 млн. Рекорд был установлен в марте 2012 года. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд. Владельцы разделили выигрыш.

В октябре 2017 года представители лотереи Mega Millions заявили об изменении правил. Стоимость стандартного лотерейного билета возросла с $1 до $2. При этом шансы выиграть главный приз снизились: с одного на 258,9 млн до одного на 303 млн. У главного конкурента Mega Millions - Powerball - вероятность сорвать джекпот составляет примерно один на 292,2 млн.

Вместе с тем, согласно новым правилам, размер джекпота в Mega Millions увеличивается быстрее за счет более высокой цены на билеты. Кроме того, призовой фонд в среднем стал больше, так как вероятность на победу снизилась, а размер джекпота растет каждый раз, когда никому не достается выигрышный билет.