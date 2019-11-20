Житель Британии выиграл в лотерею $136 млн

Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере $135,8 млн. Об этом сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя Национальной лотереи Соединенного Королевства Энди Картера.

Это уже шестой, по его словам, джекпот EuroMillions, выигранный в этом году обладателями приобретенных на Британских островах билетов.

В октябре британец выиграл в EuroMillions более $208 млн — рекордный приз этой лотереи в истории королевства. Он сразу вошел в список тысячи самых богатых людей страны, ежегодно публикуемый газетой The Sunday Times. В рейтинге издания за 2019 год обладатель джекпота обошел певцов Тома Джонса и Эда Ширана. Первое место рейтинга заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Индуйя с $28,5 млрд.

Самый большой приз в истории лотерей на территории королевства ($223 млн) в 2011 году получила семейная пара из Шотландии Колин и Крис Веир.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Победитель имеет право остаться неназванным, им пользуется подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупного состояния.