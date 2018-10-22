Советник Трампа едет встречаться с Лавровым и Путиным

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 22 октября начинает двухдневный официальный визит в Россию. Он встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, сообщает «Радио Свобода».

Болтон прибывает в Москву на фоне сообщений американских СМИ, что Вашингтон намерен денонсировать Договор 1987 года о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет Болтона, хотя «это не произойдет» 22 октября, в первый официальный день визита.

Ожидается, что 22 октября Болтон встретится с Лавровым.

Кроме России, Болтон посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал «Интерфаксу», что ожидает от Болтона «профессионального уточнения точного значения» позиции Трампа по договору 1987 года.

Ранее Рябков заявил, что односторонний вывод США из этого соглашения будет «очень опасным» и приведет к «военно-техническому» ответу.

Договор 1987 года о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Как утверждают Соединенные Штаты, Россия начала дислоцировать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки — и этим нарушила соглашение.