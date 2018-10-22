Пользователи Facebook обвиняют Гриценко в подыгрывании российской пропаганде

Экс министр обороны Украины Анатолий Гриценко разместил на своей странице в Facebook информацию с российского пропагандистского сайта - в новости говорится, что министр обороны США Джеймс Мэттис выразил соболезнования министру обороны России Сергею Шойгу по поводу трагедии в Керчи. Как источник Гриценко отметил Министерство обороны РФ и обвинил Президента Украины Петра Порошенко в отсутствии реакции на событие.

Читатели страницы политика заметили Гриценко, что сейчас информация похожа на фейк и политик подыгрывает российской пропаганде: «Анатолий, нету самого факта подтверждения слов. Есть фото встречи. Есть русский сайт с текстом. Пока нет видео или информации с сайта «америкосов», эту информацию нельзя считать за правду», - комментирует один из читателей, Андрей Коваленко.

Известный волонтер и военный обозреватель, заместитель председателя Совета резервистов Вооружённых Сил Украины, Мирослав Гай также выразил возмущение постом политика:

«Анатолий Гриценко снова топает ногами, а только так можно назвать его комментарий о встрече министров обороны США и РФ. О том, что Мэттис «Бешеный Пес» признал Крым российским написал только один российский сайт - пока это фантазия Министерства Обороны России и собственно Гриценко. Сегодня, помощник Трампа, Болтон (Джон Роберт Болтон - американский политик-республиканец и дипломат, - Ред.) должен официально сообщить российской стороне о выходе США из договора о сокращении ракет малой и средней дальности и фактически о начале новой гонки вооружений. И в такой важный для планеты момент ... Гриценко требует разослать ноту протеста нашим стратегическим партнерам, прочитав новость на «вшивом» российском сайтике ... Мда, это все претенденты на пост Главнокомандующего. Бедная моя Украина», - возмущается активист.

Ранее Анатолий Гриценко уже пытался манипулировать отношениями Украины с американскими партнерами. В частности журналисты издания Реалист напомнили, что в марте 2006 года среди многочисленных депеш американских дипломатов относительно Украины было и упоминание о Гриценко. Анатолий Степанович в марте 2006 года почему-то уверял посла США Джона Хербста, что новое правительство (Виктора Януковича) не откажется от идеи вступить в НАТО и ЕС, даже если его сформирует коалиция ПР и «Нашей Украины». Тогда, согласно опубликованным документам, он сообщил дипломату, что «разговаривал с Ринатом Ахметовым». Ахметов вроде выразил свою поддержку, чтобы Гриценко и дальше работал министром обороны в случае, если после выборов 2006 года будет создана коалиция между «Нашей Украиной» и Партией регионов.