Украина начала спор в ВТО с Арменией и Кыргызстаном

Украина обратилась в ВТО, чтобы оспорить антидемпинговые пошлины Армении и Кыргызстана на украинские стальные трубы. Запрос Украины на консультации был распространен между государствами-членами ВТО накануне, 22 октября, говорится на сайте организации.
Украина заявила, что Армения и Кыргызстан, которые являются членами Евразийского экономического союза, должны были постепенно отменить ошибочные и превышающие необходимый уровень пошлины.
Украина утверждает, что установленные на ее продукцию антидемпинговые пошлины несовместимы с положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьи 6 генерального договора о тарифах и торговле.
Просьба о консультации официально инициирует спор в ВТО. Теперь у Армении и Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейших судебных разбирательств.
Если путем консультаций не удастся решить спор, Украина может потребовать в ВТО вынести решение.
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