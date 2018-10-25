Порошенко завтра едет в Беларусь встречаться с Лукашенко

26 октября состоится рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Беларусь для участия в первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

У Порошенко запланированы переговоры президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко «с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества».

«В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов», — говорится в сообщении.

До участия и выступления на основной площадке форума лидеры проведут встречу в формате «один на один», сообщила ранее пресс-служба Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на днях заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом Киев будет говорить с Минском.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз раскритиковал подобное заявление.

«Наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении самого близкого своего соседа — Республики Беларусь. Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил, что „оккупировать“ Украину могут только армады белорусских тракторов или комбайнов», — сказал он.

Также в МИД Беларуси напомнили, что Климкин упомянул об опасностях для украинских граждан в Беларуси.

«Нет смысла комментировать эту небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые в разное время прибыли в нашу страну, где им безопаснее жить, учиться и работать. Или у полутора миллионов украинских граждан, которые посетили Беларусь только в этом году. Я думаю, что мы услышим четкий, ясный ответ на поставленные вопросы», — отметил пресс-секретарь белорусского МИД.