Украина разместила еврооблигации с рекордной доходностью

Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов. Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего — 1,25 млрд долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Доходность 5-летнего транша (он «длинный», с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего — 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Другой источник добавил, что ставка купона по пятилетним еврооблигациям установлена на уровне 8,9945% годовых, 10-летним — 9,75% годовых.

Объем книги заявок составил 4,9 млрд долларов.

Если данные о доходности подтвердятся, то это будет самым дорогим размещением в мире в этом году. Дороже, чем занимали деньги Аргентина, Гана, Египет и Доминиканская республика.