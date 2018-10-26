У «Газпрома» уже готовы 95% морской части газопровода «Турецкий поток»

«Газпром» построил 95% морского участка магистрального газопровода «Турецкий поток», сообщается в пресс-релизе российского газового монополиста.

«На сегодняшний день суммарно по обеим ниткам уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяженности морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе г. Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году. В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала», — говорится в сообщении.

«Турецкий поток» — реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции.

Трубопровод протяженностью около 1100 километров (из них 937 километров — морской трубопровод) будет состоять из двух ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год.