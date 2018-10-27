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Из «Симпсонов» собираются убрать персонажа из-за обвинений в расизме

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Из «Симпсонов» собираются убрать персонажа из-за обвинений в расизме

Создатели мультсериала «Симпсоны» могут убрать персонажа Апу Нахасапимапетилона, которого многие зрители считают неправдивым и оскорбительным изображением американских индусов, сообщает интернет-портал IndieWire.

Апу — второстепенный персонаж в мультсериале, владелец магазина «На скорую руку». Одной из его отличительных черт является ярко выраженный индийский акцент. Общественный резонанс вокруг персонажа стал известен как «проблема Апу». В 2017 году комик Хари Кондаболу посвятил «проблеме Апу» документальный фильм, в котором указал на негативные стереотипы, с которыми сталкиваются американские индусы.
Как сообщил порталу индийский кинопродюсер Ади Шанкар, создатели теперь собираются избавиться от неоднозначного персонажа.

«Я получил обескураживающие новости, которые я проверил из различных источников: они (создатели сериала — Ред.) собираются избавиться от персонажа Апу полностью. Они не собираются раздувать проблему, или что-то в этом роде, но они уберут его полностью, чтобы избежать противоречий», — заявил продюсер порталу.

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Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал «Симпсоны» был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для телекомпании Fox.

кино, расизм, Симпсоны
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