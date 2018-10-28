В Канаде разыгран джекпот в размере $45,7 млн

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,7 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.
«Выпавшие номера — 2, 3, 4, 8, 9, 20 и 30. Бонус-число — 45», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что билет был продан в одной из центральных канадских провинций, но более точной информации пока не поступало.
В лотерею также были разыграны 27 из 56 так называемых «утешительных призов» в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.). Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.
В 2018 году в Канаде было разыграно уже более десяти крупных джекпотов в Lotto Max и другие популярные лотереи. Суммы выигрышей составили от 9,8 млн канадских долларов ($7,6 млн) до 60 млн канадских долларов (около $46 млн). Последний крупный выигрыш — 7 млн канадских долларов ($5,4 млн) был разделен между двумя жителями провинций Квебек и Онтарио в середине октября.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года.
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