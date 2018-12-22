Житель Канады сорвал «рождественский» джекпот в $44 млн

Так называемый «рождественский» джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($44,2 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 7, 21, 23, 25, 31, 34 и 45. Бонус-число — 37», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио.

Кроме того, в лотерею были разыграны 20 из 48 так называемых «утешительных призов» в размере одного миллиона канадских долларов (более $740 тыс.). Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другую национальную лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.