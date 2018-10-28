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Трамп считает, что Россия хочет американских денег
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Трамп считает, что Россия хочет американских денег
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Трамп считает, что Россия хочет американских денег

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Трамп считает, что Россия хочет американских денег

Россия хочет получить от США экономическую помощь, учитывая то богатство, которого добился за время своего президентства Дональд Трамп. Такую точку зрения сам американский лидер выразил в субботу во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс.

«Не забывайте, что Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Ведь мы добились такого богатства: я проделал действительно хорошую работу. Россия хочет нашего участия», — считает Трамп.

Американский лидер также возмутился, что Германия платит России за строительство газопровода «Северный поток — 2», но при этом просит у Вашингтона защищать ее от Москвы.

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«Я спросил: почему Германия платит миллиарды долларов России, а мы должны защищать Германию от России?» — сказал он, при этом напомнив, что европейские страны посчитали, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он вел себя «чересчур мягко». Трамп считает, что на встрече с Путиным они обсудили широкий круг вопросов.

Россия, политика Трампа
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