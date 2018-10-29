Войти
Монетизацию субсидий обещают начать с 1 января
энергетика
Монетизацию субсидий обещают начать с 1 января
Россия обвинила США во вмешательстве во внутренние дела
резонанс
Россия обвинила США во вмешательстве во внутренние дела

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

рынок труда
RSS

«Огромная угроза для экономики»: в Польше переживают, что украинские работники уедут в другие страны

375
«Огромная угроза для экономики»: в Польше переживают, что украинские работники уедут в другие страны

Польские работодатели обеспокоены потенциальным оттоком украинцев на западные рынки труда, часть украинских заробитчан уже сейчас переориентируется на Чехию или Словакию. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Как отмечается, количество украинцев, которые платят страховые взносы в Польше, в третьем квартале этого года выросла до 426 тысяч. В целом же, по разным подсчетам, в Польше в настоящее время работает более миллиона украинцев.

«Иностранцы и впредь будут поддержкой для национального рынка труда, однако миграционный потенциал Украины исчерпывается», — утверждают аналитики PKO BP.

Также, отмечает издание, существует возможность оттока украинцев в Германию.

«Возможно, уже в начале следующего года наши западные соседи откроют шире свой рынок труда для работников из-за пределов ЕС», — отмечает газет.

Согласно исследованию Work Service, из Польши в Германию в таком случае могут выехать сразу 59% украинских заробитчан.

«Это огромная угроза для польской экономики. В течение двух-трех месяцев нехватка кадров выросла бы со 165 тысяч до полумиллиона вакансий» — говорит президент компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Інгльот.

«Работников из Украины уже сейчас переманивают от нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны облегчили условия трудоустройства, предлагают лучшие условия труда», — утверждает он.

Читайте также: Украинцам могут разрешить не работать в случае задержки зарплаты

«Заработная плата в строительстве резко растет, рабочих рук не хватает. В 2019 году все только ухудшится, потому что украинцы отправятся на Запад», — опасается Лешек Голонбєцький, президент компании Unibep.

Источник

Польша, заробитчане
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 29 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Печальный нормандский формат

Недавно в Стамбуле закончился саммит по Сирии, в котором приняли участие Путин, Меркель, Эрдоган и Макрон. Закончился это встреча на высшем уровне ничем. Все та же «нормандская пара» - Меркель и Макрон, не справившись с мирным разрешением вооруженного конфликта между Украиной и Россией смело взялись решать сирийский конфликт. И опять никакого результата. Значит дело не в Украине или Сирии, а в принципиальной неэффективности «нормандского формата» решения конфликтов.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что случилось с испанской экономикой

До начала кризиса 2008 года Испания имела очень низкий размер госдолга - всего 36% ВВП. Несмотря на то, что многие проблемы в экономике начали проявляться задолго до начала кризиса, однако до кризиса они скрывались. Потеря конкурентоспособности производственного сектора привела к росту торгового дефицита. Однако проблема успешно маскировалась ростом экономики в секторе недвижимости. Всего за 10 лет (с 1996 по 2007) цены на недвижимость выросли в три раза. И налоги от этого роста позволяли финансировать государственные расходы без поиска дополнительных средств. Однако, мнимая стабильность испарилась под напором кризиса.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

К вопросу о цене на газ для населения

Сегодня остро встал вопрос о повышении цен на газ для населения. Кроме того, в СМИ делается акцент, что тарифы на газ приходится поднимать, потому что Украина в рамках сотрудничества с МВФ взяла обязательства привязать цены на газ к импортному паритету. Однако, дело не только в выполнении договоренностей с МВФ.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016