«Укрзализныця» добавляет рейсы в аэропорт «Борисполь»

АО «Укрзализныця» из-за растущего спроса на маршрут Киев — международный аэропорт «Борисполь» выводит с 11 июня в курсирование по нему еще один отремонтированный рельсовый автобус Pesa, сообщила пресс-служба компании в пятницу.
При этом УЗ отмечает, в мае заполненность этого экспресса в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня достигала 71%.
По данным компании, теперь он будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в день (туда и обратно) в казанном направлении будет 22 пары рейсов.
Кроме того, «Укрзализныця» добавила, что благодаря сотрудничеству с производителями рельсовых автобусов Pesa Bydgoszcz S.A. (Польша) до конца июня ожидается выход из ремонта еще одного состава, который также будет запущен по маршруту экспресса.
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