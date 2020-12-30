Экспресс «Киев - Борисполь-аэропорт» частично сошел с рельсов

«Укрзализныця» расследует инцидент с экспрессом «Киев — Борисполь-аэропорт», сообщила компания в «Телеграм-канале».

По ее данным, в 11:25 среды на станции «Дарница» во время движения поезда № 828 «Киев — Борисполь-аэропорт» произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда.

Вследствие инцидента никто не пострадал.

В «Укрзализныце» отмечают, что причины инцидента будут установлены в кратчайшие сроки.