IT-индустрия вышла на 2 место в экспорте услуг из Украины

По результатам первого полугодия 2018 года услуги в сфере информационных технологий обогнали трубопроводный транспорт и стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг − более 20% всех экспортируемых услуг. Об этом говорится в результатах исследования экспертов Ассоциации «IT Ukraine» и Офиса эффективного регулирования (BRDO).
В частности, была сделана оценка рынка, проанализированы уплаченные налоги и расходы ИТ-компаний, а также определен кадровый капитал индустрии.
По полученным от Государственной фискальной службы данным, сумма уплаченных ИТ-компаниями налогов в 2014-2017 годах ежегодно росла на 27% и сейчас достигла 4,1 млрд гривен. В 2018 году эта тенденция сохраняется.
Также значительное количество ИТ-специалистов сотрудничают с компаниями по контракту в качестве физических лиц-предпринимателей и самостоятельно уплачивающих единый налог. Объем его поступлений рос в среднем на 58,8% в течение 2013-2017 годов и составил 3,2 млрд гривен в 2017 году.
Согласно проведенному в рамках исследования опросу, оплата услуг специалистов — это 80-85% затрат компаний.
Значительная часть налогов, связанных с расходами на оплату услуг, объясняется большим доходом представителей отрасли по сравнению с другими сферами.
По данным опроса, в 2017 году доход сотрудников, находящихся в трудовых отношениях с компаниями, превышал среднюю зарплату в 7 раз, а доход ФЛП — в 7,8 раза.
Кроме того, стремительно растет значимость ИТ-услуг в структуре украинского экспорта. Так, в 2017 году компьютерные услуги заняли 3-е место среди экспорта услуг из Украины, а по результатам первого полугодия 2018 года обогнали трубопроводный транспорт и стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг − более 20% всех экспортируемых услуг.
Согласно опросу компаний, доходы отечественного ИТ-бизнеса преимущественно имеют иностранное происхождение — украинские разработчики сотрудничают с США, Великобританией, Германией, Канадой, Израилем, Швецией и Швейцарией.
"Ежегодно рынок рос в среднем на 19% и на конец 2017 года насчитывал уже 127 тыс специалистов. Только за последний год количество занятых в отрасли выросло на 27 тыс человек",- резюмирует Александр Кубраков, руководитель сектора ІТ и Телеком Офиса эффективного регулирования и один из авторов исследования.
Читайте также: Rzeczpospolita: страшный сон польских работодателей, что украинцы могут уехать
Отмечается, что в IT-отрасль привлечены не только программисты или узкоспециализированные технические специалисты. Компании также сотрудничают с дизайнерами, специалистами по финансам, управлению персоналом и тому подобное. Согласно проведенному опросу, более четверти людей в командах ИТ-компаний — нетехнические специалисты.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016