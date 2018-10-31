В России назвали причину аварии ракеты «Союз»

Причиной аварии ракеты «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Об этом сообщил СМИ в среду исполнительный директор гокорпорпции «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из „боковушек“ при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», — сказал Крикалев.

По его словам, сейчас проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты.