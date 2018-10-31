Суд против директора ГБР Романа Трубы инициировал нардеп Грановский, – СМИ

Александр Грановский

Окружной административный суд Киева 31 октября рассмотрит иск депутата от БПП Юрия Македона, который оспаривает законность назначения Романа Трубы директором Государственного бюро расследований (ГБР) в ноябре прошлого года.

По информации издания golos.ua, за судебной атакой на Трубу на самом деле стоит другой народный депутат от БПП — Александр Грановский.

«Повторный запуск рассмотрения откровенно сомнительного иска в Окружном админсуде Киева свидетельствуют о весомости фигур, влияющих на судей по этому делу. По нашей информации, речь идет непосредственно о депутате от БПП Александре Грановском, которого называют главным инструментом неформального влияния исполнительной власти на судей», — пишет издание в статье под заголовком «Кому мешает Труба?».

Авторы статьи напоминают, что летом нынешнего года Труба отказался утвердить 27 кандидатов на руководящие должности ГБР, которых отобрала внешняя конкурсная комиссия. Причина — уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе.

«Отклоненных Трубой кандидатов в СМИ прямо называли креатурами известного депутата Александра Грановского, Арсена Авакова и одного из лидеров партии „Свобода“ Игоря Кривецкого», — отмечает golos.ua.

Издание добавляет, что сразу же после своего демарша глава Бюро получил публичную поддержку от европейских чиновников и депутатов Европарламента, а также от посольства США в Украине.

Журналисты называют «показательной» личность судьи Константина Пащенко, который будет выносить решение по делу директора ГБР: в ноябре 2011 года именно этот судья запретил празднование Дня Свободы — годовщины Оранжевой революции 22 ноября.

Верховная Рада приняла Закон о создании Бюро 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

Ранее Роман Труба заявлял о том, что существует политическое сопротивление, препятствующее запуску полноценной работы ГБР.